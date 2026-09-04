В сборной России по боксу рассчитывают на четыре золотые медали на ЧЕ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов заявил, что национальная команда на чемпионате Европы нацелена занять первое место в общекомандном зачете.



"Постараемся, чтобы занять первое командное место. Планируем четыре золотые медали", - сказал Фархутдинов журналистам.

"От чемпионата Европы мы освободили Муслима Гаджимагомедова, Джамбулата Бижамова и Шарабутдина Атаева. Что касается виз в Болгарию, мы предоставили все документы, сделали все, что нужно. К нам нет вопросов. Со дня на день ждем разрешение на выезд в Болгарию", - отметил Фархутдинов.



"В категории до 90 кг будет один контрольный спарринг – Рамазан Дадаев будет боксировать с Тимуром Гамзатовым. В остальном состав для участия на чемпионате Европы определен. На чемпионате Европы выступят. До 50 кг – Баир Батлаев, до 55 кг – Вячеслав Рогозин, до 60 кг – Всеволод Шумков, до 65 кг – Расул Магомедов, до 70 – Сергей Колденков, до 75 кг – Исмаил Муцольгов, до 80 кг - Чеэрав Ашалаев, до 85 кг – Дмитрий Карманов, свыше 90 кг - Давид Суров", - сказал тренер, назвав состав достойным.



Чемпионат Европы среди мужчин пройдет в Болгарии и стартует 14 сентября. Турнир пройдет под эгидой World Boxing, допустивший россиян к старым под флагом и гимном РФ.