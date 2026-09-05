Вратарь ПГК ЦСКА Верещак назвала психологическую устойчивость ключом к победе в Суперкубке России

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вратарь женского гандбольного клуба ЦСКА Анна Верещак заявила, что психологическая устойчивость помогла команде одержать победу над "Ростов-Доном" в матче за Суперкубок России.

"Честно говоря, было довольно волнительно. Особенно после первого тайма, где нам с Полиной Маркиной не особо удалось зацепиться за мяч. Но в перерыве тренерский штаб попросил нас отпустить события первого тайма и напомнил о том, что впереди еще 30 игровых минут", - сказала Верещак "Интерфаксу".

"У нас, вратарей, порой случается так, что игра складывается не лучшим образом, но в самые важные и ключевые моменты матча мы обязаны делать разницу. В этом помогает определенная психологическая устойчивость", - отметила она.

"В серии пенальти, когда отразила решающий бросок, то сначала по инерции бросилась за мячом, а затем на меня нахлынули радостные эмоции. Было видно, что девчонки, наблюдавшие со стороны, не успели сразу осознать, что серия подошла к концу и исполнять пятый бросок нам уже не придется. Хорошо запомнила небольшой момент затишья и последовавшую за ним волну победных эмоций!" - добавила спортсменка.

На последних секундах матча Верещак совершила важный сейв, сохранив ничейный результат. А в серии послематчевых 7-метровых штрафных бросков (пенальти) отразила решающий выстрел.

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в четвертый раз.