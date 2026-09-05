ЦСКА обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

Игроки ЦСКА Матвей Кисляк и Иван Обляков Фото: Николай Полинин/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 взяли верх над петербургским "Зенитом" в седьмом туре чемпионата России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 45+8 минуте Иван Обляков, реализовав пенальти, вывел ЦСКА вперед.

На 84-й минуте Александр Соболев сравнял счет.

На 90+8 минуте Обляков забил победный для армейцев гол.

ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет четыре очка. "Зенит" - на четвертом месте, 12 очков.