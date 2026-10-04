Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

Фото: Sona Maleterova/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен (Red Bull) в воскресенье выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1" в Малайзии (гонка сохранила название после изменения места проведения).

Для четырехкратного чемпиона "Формулы-1" это первая победа в сезоне. Накануне он также впервые в сезоне выиграл квалификацию и стартовал с поула.

Вторым на автодроме "Сепанг" финишировал лидер личного зачета Кими Антонелли из команды Mercedes, третьим стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (Ferrari).

Старт гонки в Малайзии был перенесен из-за сильного дождя.

В марте сообщалось, что "Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле 2026 года, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Позднее в июле было принято решение провести этап в октябре с переносом в Малайзию при сохранении официального названия.