"Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU -"Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле 2026 года, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в совместном заявлении "Формулы-1", Международной автомобильной федерации (FIA) и местных промоутеров.

Также гонки "Формулы-2", "Формулы-3" и женской серии F1 Academy, которые должны были проходить на Ближнем Востоке.

Гонки не будут перенесены на другие даты, сезон сократится с 24 до 22 этапов.

Гран-при Бахрейна был запланирован на 12 апреля на трассе в Сахире, Саудовская Аравия должна была принять этап 19 апреля на трассе в Джидде. Оба Гран-при проводятся ночью при искусственном освещении.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });