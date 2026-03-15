"Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU -"Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле 2026 года, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в совместном заявлении "Формулы-1", Международной автомобильной федерации (FIA) и местных промоутеров.

Также гонки "Формулы-2", "Формулы-3" и женской серии F1 Academy, которые должны были проходить на Ближнем Востоке.

Гонки не будут перенесены на другие даты, сезон сократится с 24 до 22 этапов.

Гран-при Бахрейна был запланирован на 12 апреля на трассе в Сахире, Саудовская Аравия должна была принять этап 19 апреля на трассе в Джидде. Оба Гран-при проводятся ночью при искусственном освещении.