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Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Пекине

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Пекине
Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович встретятся в 1/2 финала теннисного турнира в Пекине.

В четвертьфинале Медведев победил аргентинца Франсиско Черундоло – 7:6 (7:4), 6:3.

В свою очередь, Джокович оказался сильнее немца Александра Зверева – 4:6, 6:4, 6:4.

Полуфинал пройдет 5 октября.

В мировом рейтинге Медведев занимает шестое место, Джокович – 11-е.

Ранее соперники встречались на корте 15 раз, счет по победам – 10:5 в пользу Джоковича.

Даниил Медведев Новак Джокович теннис Пекин
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