Сборная Португалии вышла в четвертьфинал Лиги наций УЕФА
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили национальную команду Норвегии в четвертом туре Лиги наций УЕФА.
Встреча прошла в Порту.
На гол Кристоффера Аера (36 минута) португальцы ответили точными ударами Жоау Канселу (38) и Гонсалу Рамуша (79).
Ранее Португалия с аналогичным счетом победила норвежцев в Осло 27 сентября.
В другом матче группы 4 элитной лиги А в воскресенье Дания со счетом 1:0 в Кардиффе победила Уэльс. На 75-й минуте пенальти реализовал Расмус Хойлунд.
Португалия набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Далее идут Дания (6), Уэльс (3), Норвегия (3).
Сборная Португалии стала четвертьфиналистом турнира.
Также в воскресенье были сыграны матчи группы 2.
Сборная Нидерландов в Эйндховене со счетом 2:1 обыграла Сербию. В составе хозяев голы забили Тен Копмейнерс (31) и Джошуа Зиркзее (71), в составе сербов – Михайло Цветкович (35).
В Салониках сборные Греции и Германии сыграли вничью – 0:0.
По 8 очков в группе 2 набрали Нидерланды и Греция. У Германии 5 очков, у Сербии – ни одного.
Действующий победитель Лиги наций УЕФА – сборная Португалии.