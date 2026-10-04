Сборная Португалии вышла в четвертьфинал Лиги наций УЕФА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили национальную команду Норвегии в четвертом туре Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Порту.

На гол Кристоффера Аера (36 минута) португальцы ответили точными ударами Жоау Канселу (38) и Гонсалу Рамуша (79).

Ранее Португалия с аналогичным счетом победила норвежцев в Осло 27 сентября.

В другом матче группы 4 элитной лиги А в воскресенье Дания со счетом 1:0 в Кардиффе победила Уэльс. На 75-й минуте пенальти реализовал Расмус Хойлунд.

Португалия набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Далее идут Дания (6), Уэльс (3), Норвегия (3).

Сборная Португалии стала четвертьфиналистом турнира.

Также в воскресенье были сыграны матчи группы 2.

Сборная Нидерландов в Эйндховене со счетом 2:1 обыграла Сербию. В составе хозяев голы забили Тен Копмейнерс (31) и Джошуа Зиркзее (71), в составе сербов – Михайло Цветкович (35).

В Салониках сборные Греции и Германии сыграли вничью – 0:0.

По 8 очков в группе 2 набрали Нидерланды и Греция. У Германии 5 очков, у Сербии – ни одного.

Действующий победитель Лиги наций УЕФА – сборная Португалии.