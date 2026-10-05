Павел Зубов покинул пост главного тренера ХК "Лада"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Лада" рассталась с главным тренером команды Павлом Зубовым, сообщается на сайте тольяттинского хоккейного клуба.

Исполнять обязанности главного тренера на ближайших играх будет Игорь Горбенко.

53-летний Зубов возглавил "Ладу" летом этого года. Под его руководством команда набрала 5 очков в 12 матчах и занимает предпоследнее, десятое место в Западной конференции КХЛ.

Зубов является воспитанником тольяттинского хоккея, дважды становился чемпионом России (в 1994 и 1996 году) в качестве защитника "Лады". Также он играл за ЦСК ВВС (Самара), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Тупело Ти-Рекс" (Тупело, США), "Энергия" (Кемерово), "Нефтяник" (Альметьевск), "Металлург" (Жлобин, Белоруссия), "Зауралье" (Курган) и "Ермак" (Ангарск).

Зубов работал в качестве тренера и главного тренера жлобинского "Металлурга" и новосибирской "Сибири", а также входил в тренерские штабы ярославского "Локомотива" и казанского "Ак Барса".

В феврале 2025 года был утвержден на должность главного тренера тольяттинского клуба, но затем продолжил сезон 2025/2026 в "Рязань-ВДВ" (ВХЛ), возглавив его. Летом этого года вернулся в "Ладу".

54-летний Горбенко играл на позиции нападающего за такие клубы, как "Ермак", "Авангард", "Сибирь", "Рубин", "Заполярник" (Норильск), "СКА-Амур", "Мотор", "Самородок".

Карьеру тренера начал в 2004 году. Работал в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Локомотив", возглавлял команды "Мытищинские Атланты", "Локо", "Капитан", входил в тренерские штабы "Русских Витязей", ЦСКА и "Локомотива". Сезон 2025/2026 провел в тренерском штабе минского "Динамо".

С июня этого года Горбенко входит в тренерский штаб "Лады".

Отставка Зубова стала первой в КХЛ в этом сезоне.