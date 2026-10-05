Оргкомитет представил эмблемы Олимпиады и Паралимпиады Игр-2032

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене представил официальные эмблемы турнира. В их основу легли образы местной фауны и культурное наследие штата Квинсленд, сообщается на сайте МОК.

Центральными элементами дизайна стали два вида австралийских какаду: розовый символизирует Олимпийские игры, а желтохохлый — Паралимпийские. В гребни птиц интегрированы контуры штата Квинсленд, а также олимпийский и паралимпийский огонь.

"Сочетая в себе природу и характер страны, региона и его жителей с культовыми олимпийскими символами, эта эмблема как нельзя лучше подходит для продвижения этих Игр", - сказала председатель Координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене Микаэла Кохуангко Яворски.

Отмечается, что какаду имеют важное значение для коренных народов, поскольку тесно связаны с родной землей и играют культурную роль посланников, связывающих людей с местом, историей и церемониями.

Олимпийские игры в Брисбене пройдут с 23 июля по 8 августа 2032 года, Паралимпийские — с 24 августа по 5 сентября. Официальные талисманы соревнований будут представлены ближе к началу турнира.