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"Cпартак" продлил контракт с Барко

"Cпартак" продлил контракт с Барко
Эсекьель Барко ("Спартак") во время мачта
Фото: Дмитрий Яковлев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новое соглашение с полузащитником Эсекьелем Барко, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 27-летним аргентинцем рассчитан до лета 2030 года.

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что все детали контракта "были согласованы с представителями Барко много месяцев назад".

"Но мы должны были убедиться, что все технические нюансы соблюдены, поэтому случилась такая пауза. Главное, что теперь мы смогли поставить подписи под соглашением, и Эсекьель продолжит быть игроком "Спартака" в ближайшие четыре года. Надеюсь, вместе мы добьемся максимального успеха!" - отметил Кахигао.

Барко выступает за "Спартак" с лета 2024 года. В составе московской команды он провел 79 матчей, забив 23 гола и сделав 19 результативных передач.

В составе "Спартака" в этом году Барко выиграл Кубок России.

В настоящее время "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2026/27: в девяти матчах команда набрала 19 очков.

Спартак футбол Эсекьель Барко
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