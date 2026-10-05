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Боксер Кузьмин анонсировал жесткое дерби в предстоящем бою с Сусленковым

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Сергей Кузьмин уверен, что поединок с соотечественником Артемом Сусленковым будет бескомпромиссным.

"Это сильный соперник, который все умеет и все может. В нашем бою не будет каких‑то компромиссов, а будет жесткое дерби. Я готов, подойду к поединку в полной боевой готовности", - приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на восемь раундов поединок пройдет 16 октября в главном карде турнира в Грозном.

На счету Кузьмина на профессиональном ринге 19 побед (14 – нокаутом) при трех поражениях. Сусленков – непобежденный боксер, он выиграл все 15 поединков (10 – нокаутом).

Возглавит турнир бой между чемпионом IBF European в первом тяжелом весе россиянином Умаром Саламовым и Едилом Кожамбердиевым из Казахстана.

бокс Артем Сусленков Сергей Кузьмин
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