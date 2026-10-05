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Сборная Франции разгромила Бельгию в матче Лиги наций УЕФА

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 4:1 победили национальную команду Бельгии в четвертом туре Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла на поле Франции.

На 35-й минуте Бельгия повела в счете, гол забил Доди Лукебакио.

Победный для гостей счет продержался до 77-й минуте, когда ответный гол провел Дезире Дуэ. Дальше в составе сборной Франции отличились Райан Шерки (81) и Майкл Олисе (88, 90+1).

В другом матче группы 1 элитной лиги А Италия в Болонье со счетом 3:1 победила Турцию.

В составе сборной Италии голы забили Джанлука Скамака (26), Риккардо Калафьори (64), Франческо Эспозито (87). Автор гола у команды Турции: Араль Шимшир (61).

Сборная Франции лидирует в группе – 10 очков. Далее идут Италия (7), Бельгия (6), Турция (0).

Действующий победитель Лиги наций УЕФА – сборная Португалии.

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