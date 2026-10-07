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Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в среду на сайте организации.

Таким образом, позиции национальной команды по сравнению с предыдущей версии рейтинга не изменились.

В конце сентября - начале октября сборная России провела три матча: победила Иран (2:0) и Намибию (6:0), сыграла вничью с Нигерией (3:3).

Возглавляет рейтинг по-прежнему Испания, в топ-3 входят Аргентина и Франция.

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