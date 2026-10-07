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Британский боксер Смит подписал контракт на бой с россиянином Биволом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британец Каллум Смит подписал контракт на поединок с российским боксером Дмитрием Биволом.

Проведение боя запланировано на 12 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба промоутера.

"Сегодня мы закончили долгие переговоры с командой Каллума Смита, все необходимые документы для организации поединка против Дмитрия Бивола подписаны. Организатором титульного поединка выступает компания RCC Boxing Promotions, и в декабре мы сделаем этот бой в Екатеринбурге. Как мы и говорили, планируемая дата - 12 декабря. Сейчас необходимо дождаться согласований от WBO, WBA, IBF и The Ring, после чего состоится официальный анонс", - сказал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Бивол одержал на профессиональном ринге 25 побед (12 - нокаутом) при одном поражении. На счету Смита 31 победы (22 досрочные) при двух поражениях.

Предыдущий бой Бивол провел в конце мая в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, единогласным решением судей победив обязательного претендента по версии IBF немца Михаэля Айферта. До этого поединка Бивол не боксировал в России с конца 2021 года.

Каллум Смит – обязательный претендент по версии WBO. Ранее Смит владел титулом WBA во втором среднем весе. С осени 2021 года британец выступает в полутяжелой категории.

бокс Дмитрий Бивол Каллум Смит
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