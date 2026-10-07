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Чемпион мира по футболу Педро завершил карьеру

Чемпион мира по футболу Педро завершил карьеру
Испанский футболист Педро
Фото: Yu Chun Christopher Wong - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Испанский футболист Педро объявил о том, что поставил точку в выступлениях в профессиональном спорте.

"Я чувствую, что наступило время сделать шаг вперед и начать новый этап в своей жизни", - написал 39-летний Педро в соцсетях.

На клубном уровне он защищал цвета "Барселоны", "Челси", "Ромы", "Лацио". В каталонском клубе Педро выиграл 20 национальных и международных титулов. В "Челси" становился чемпионом и обладателем Кубка Англии, победителем Лиги Европы УЕФА.

В составе сборной Испании нападающий становился чемпионом мира и Европы.

футбол Педро
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