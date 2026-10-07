Поиск

Боксер Войцеховский назвал Абдуллаева явным фаворитом боя с Агрба

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Входящий в топ-15 рейтинга IBF в полутяжелом весе, боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский считает, что Заур Абдуллаев по многим параметрам превосходит своего соперника Харитона Агрба по предстоящему поединку в Екатеринбурге.

"Для меня очевидный фаворит в данном противостоянии – Заур Абдуллаев. При всем уважении к Харитону, у Заура дольше идет профессиональная карьера, больше было чемпионских поединков, это бои с Хэйни и Муратайей. А чего стоит сумасшедший бой Заура с Линаресом, где Абдуллаев выдал такую концовку… В моих глазах это делает его фаворитом. Плюс, на сегодняшний день, Заур больше профессиональный боксер, чем Харитона. Агрба еще нужно какое-то время, чтобы полностью раскрыться на профессиональном уровне", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

СпортРоссияне Агрба и Абдуллаев в октябре в Екатеринбурге проведут бой за временный пояс WBAЧитать подробнее

Собеседник агентства отметил значимость боя для развития отечественного бокса.

"Такие бои, как Курбанов против Сосулина, Абдуллаев против Агрба, в дальнейшем, если вернется ваш покорный слуга, Войцеховский против Атаева – такие бои нужны отечественному боксу, чтобы поднимать его уровень в целом и давать возможность новой плеяде боксеров выходить более масштабно в медиа. Без таких поединков не будет внутренней конкуренции, не будет ажиотажа и не будет интереса к нашим турнирам. И важно, чтобы наши ребята были рентабельны. Чтобы такие большие бои внутри России хорошо оплачивались. Я уверен, что люди, которые развивают наш бокс вне канатов, делают для этого все", - подчеркнул Войцеховский.

Боксер рассчитывает увидеть в противостоянии Агрба – Абдуллаев накала страстей.

"Я от этого боя жду искр. Когда два камушка дают искру, появляется огонь. Думаю, что эти ребята в хорошем смысле являются "камнями", матерыми бойцами. Это будет зрелищный и конкурентный бой, который, на мой взгляд, не продлится все отведенные раунды. Дай Бог, чтобы ребята подошли к этому поединку в полной готовности, без травм, и чтобы смогли показать нашей аудитории – отечественный бокс ничуть не менее зрелищный, чем мировой", - сказал Войцеховский.

Поединок пройдет 10 октября в Екатеринбурге.

бокс Василий Войцеховский Харитон Агрба Заур Абдуллаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чемпион мира по футболу Педро завершил карьеру

Чемпион мира по футболу Педро завершил карьеру

Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Прощальный матч Месси завершился победой Аргентины над Бенином

Прощальный матч Месси завершился победой Аргентины над Бенином

Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 42 матчей

Роналду заявил, что не намерен вскоре прекращать выступления за сборную

Роналду заявил, что не намерен вскоре прекращать выступления за сборную

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы

"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы

Сборная Франции разгромила Бельгию в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Франции разгромила Бельгию в матче Лиги наций УЕФА

Овечкин объявил об уходе из "Вашингтона" по окончании сезона

Овечкин объявил об уходе из "Вашингтона" по окончании сезона

Женская сборная России по волейболу выступит на ЧМ-2027