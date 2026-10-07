Боксер Войцеховский назвал Абдуллаева явным фаворитом боя с Агрба

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Входящий в топ-15 рейтинга IBF в полутяжелом весе, боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский считает, что Заур Абдуллаев по многим параметрам превосходит своего соперника Харитона Агрба по предстоящему поединку в Екатеринбурге.

"Для меня очевидный фаворит в данном противостоянии – Заур Абдуллаев. При всем уважении к Харитону, у Заура дольше идет профессиональная карьера, больше было чемпионских поединков, это бои с Хэйни и Муратайей. А чего стоит сумасшедший бой Заура с Линаресом, где Абдуллаев выдал такую концовку… В моих глазах это делает его фаворитом. Плюс, на сегодняшний день, Заур больше профессиональный боксер, чем Харитона. Агрба еще нужно какое-то время, чтобы полностью раскрыться на профессиональном уровне", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

Собеседник агентства отметил значимость боя для развития отечественного бокса.

"Такие бои, как Курбанов против Сосулина, Абдуллаев против Агрба, в дальнейшем, если вернется ваш покорный слуга, Войцеховский против Атаева – такие бои нужны отечественному боксу, чтобы поднимать его уровень в целом и давать возможность новой плеяде боксеров выходить более масштабно в медиа. Без таких поединков не будет внутренней конкуренции, не будет ажиотажа и не будет интереса к нашим турнирам. И важно, чтобы наши ребята были рентабельны. Чтобы такие большие бои внутри России хорошо оплачивались. Я уверен, что люди, которые развивают наш бокс вне канатов, делают для этого все", - подчеркнул Войцеховский.

Боксер рассчитывает увидеть в противостоянии Агрба – Абдуллаев накала страстей.

"Я от этого боя жду искр. Когда два камушка дают искру, появляется огонь. Думаю, что эти ребята в хорошем смысле являются "камнями", матерыми бойцами. Это будет зрелищный и конкурентный бой, который, на мой взгляд, не продлится все отведенные раунды. Дай Бог, чтобы ребята подошли к этому поединку в полной готовности, без травм, и чтобы смогли показать нашей аудитории – отечественный бокс ничуть не менее зрелищный, чем мировой", - сказал Войцеховский.

Поединок пройдет 10 октября в Екатеринбурге.