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Московское "Динамо" проиграло пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Шанхайских Драконов" со счетом 3:2 одолели московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Москве.

В составе победителей голы провели Нейт Сюсиз (39 минута), Дживани Смит (49), Дмитрий Яшкин (56).

Авторы голов в составе "Динамо": Павел Шэн (10), Ник Меркли (59).

"Шанхайские Драконы" набрали 17 очков и занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ, "Динамо" потерпело пятое поражение подряд, команда на девятом месте на Западе: 12 очков.

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