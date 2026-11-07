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Московское "Динамо" победило "Факел" и возглавило таблицу РПЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:1 победили воронежский "Факел" в гостевом матче 14-го тура чемпионата России.

На третьей минуте Даниил Фомин вывел "Динамо" вперед.

Хозяева отыгрались через девять минут, когда ответный гол провел Вячеслав Якимов.

Победный гол "Динамо" состоялся на 90+1 минуте: точный удар нанес Константин Тюкавин.

Команды доигрывали матч в неполных составах: у "Динамо" на 43-й минуте вторую желтую карточку получил Артур Гомес, у "Факела" на 72-й - Дарко Тодорович.

"Динамо" набирает 31 очко и поднимается на первое место в турнирной таблице. Отстающий на одно очко "Зенит" имеет игру в запасе. "Факел" - на последнем, 16-м месте, 6 очков.

Факел РПЛ Динамо футбол
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