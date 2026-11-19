"Реал" продлил контракт с полузащитником Тчуамени

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Реал" объявил о подписании нового соглашения с полузащитником Орельен Тчуамени.

Как сообщается на сайте испанского футбольного клуба, контракт будет действовать до 30 июня 2032 года.

26-летний футболист сборной Франции перешел в "Реал" из "Монако" в 2022 году. В составе мадридского клуба по два раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу – Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В составе сборной Франции Тчуамени стал победителем Лиги наций УЕФА.