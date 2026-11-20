Nike стала официальным партнером "Формулы-1" по экипировке

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Производитель спортивной одежды Nike Inc. заключил долгосрочное соглашение с гоночной серией "Формула-1", став официальным поставщиком экипировки начиная со следующего сезона.

Nike будет поставлять униформу для персонала "Формулы-1" на мероприятиях по всему миру, говорится в совместном пресс-релизе. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Компании планируют создавать совместные коллекции спортивной одежды.

Nike отсутствовала в "королевских гонках" почти 25 лет: ранее компания сотрудничала с Михаэлем Шумахером. Предыдущим партнером "Формулы-1" по экипировке была Puma.

Новое соглашение приурочено к Гран-при Лас-Вегаса, которое пройдет в воскресенье. На мероприятии Nike также представит новую лимитированную коллекцию одежды.

Акции Nike на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 0,3%. С начала года капитализация компании обвалилась почти вдвое, до $51 млрд.