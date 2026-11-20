ATP с 2028 года увеличит выплаты теннисистам до $351 млн в год

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), организующая турниры для мужчин, с 2028 года увеличит выплаты игрокам до $351 млн в год, говорится в ее сообщении.

Выплаты включают призовые, долю прибыли от проведения турниров ($250 млн в совокупности в двух категориях) и так называемые центральные инвестиции ATP, куда входят бонусный пул ($50 млн против $21,5 млн в 2026 году), премии за места в рейтинге ($25 млн) и пенсии ($26 млн). В общую сумму не входят призовые турниров "Большого шлема" - с ними она превысит $500 млн.

Топ-100 игроков по размеру компенсации будут получать не менее $1,1 млн в год (+39% к 2025 году), топ-175 - не менее $450 тыс. (+47%), топ-250 - не менее $250 тыс. (+67%).

Повышение выплат утверждено в рамках нового этапа программы OneVision, направленного в том числе на усиление конкуренции. Меры не касаются парного разряда - решение по нему будет принято позднее в этом году.

ATP также утвердила создание компании ATP Ventures, которая объединит активы в сферах медиа, данных и спонсорства с целью ускорения коммерциализации прав на турниры ассоциации и улучшения взаимодействия с партнерами и зрителями. Запуск компании запланирован на начало 2028 года.