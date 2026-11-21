Алькарас стал первым финалистом Итогового турнира ATP

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Алькарас со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) победил американца Бена Шелтона в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Матч продолжался 1 час 59 минут.

В мировом рейтинге Алькарас занимает третье место, Шелтон – четвертое.

В финале испанец сыграет с победителем противостояния между пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и лидером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым.

Для Алькараса это будет второй финал Итогового турнира ATP подряд: в прошлом сезоне он уступил титул итальянцу Яннику Синнеру.