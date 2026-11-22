Глава RCC Boxing Promotions назвал равными шансы Субханкулова и Круса на победу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о предстоящем поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между россиянином Артуром Субханкуловым и кубинцем Энди Крусом.

"Артура Субханкулова я в этой паре фаворитом точно не могу назвать. Шансы с Энди Крусом оцениваю как 50 на 50. И это еще за счет того, что Артур будет боксировать на своей территории", - сказал Титов "Интерфаксу".

По мнению собеседника агентства, американец Рэймонд Муратайя "поступил логично, оставив пояс и уйдя на вес выше".

"Бой с Артуром ему не дал бы ничего, Рэймонд уже приближается к статусу звезды, ему нужны большие бои. Он и его команда считают, что получат больше денег в весовой до 63,5 кг, к тому же он всегда много гонял, давно пора было переходить",отметил руководитель RCC Boxing Promotions.

"И Муратайя, конечно же, был бы более сложным соперником для Субханкулова, чем Энди Крус. Крус классный любитель, но как профи он даже менее опытный, чем Субханкулов. Их очная битва в любителях? На данном этапе это уже совершенно ничего не значит", - сказал Титов.

Бой Субханкулов - Крус возглавит шоу "IBA.PRO 22" 27 ноября в Уфе.