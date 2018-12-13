Прокуратура установила нарушения при расследовании дела Мамаева и Кокорина

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы провела проверку и выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также их соучастников, обвиняемых в хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Бушманов.

"Следователи не установили все обстоятельства дела, несмотря на то, что они проводят расследование большой группой, а следственные действия выполнены не в полном объеме", - сказал защитник Мамаева в четверг, ссылаясь на представление прокуратуры.

Адвокат отметил, что в связи с выявленными нарушениями следствию были вынесены представления об их устранении.

"Я надеюсь, что до конца года следствие снимет надуманное обвинение в отношении моего подзащитного. Иную оценку, как взять и прекратить уголовное преследование по эпизоду в кафе, там дать невозможно, поскольку все доказательства объективно свидетельствуют о непричастности Мамаева", - заявил он.

Адвокат добавил, что он направил в столичную прокуратуру дополнительную жалобу. В ней он просит прокуратуру добавить к требованиям представления снятие с Мамаева обвинений по инциденту в кафе.

Защитник подчеркнул, что благодаря прокурорской проверке его и Мамаева ознакомили с результатами последней экспертизы. По его словам, экспертиза установила, что Мамаев находился более чем в трёх метрах от федерального чиновника Дениса Пака. При этом также выявлено, что тяжелых телесных повреждений у него нет.

"Потерпевшим установлен только легкий вред здоровью, а у Сергея Гайсина (директора "НАМИ" - ИФ) вообще не установлено никакого вреда", - сказал он.

"Одна из экспертиз подтвердила отсутствие у моего подзащитного хулиганских мотивов в отношении Виталия Соловчука (водителя сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - ИФ). Все действия произошли из-за внезапно возникшей личной неприязни, вызванной виктимными действиями и словами водителя", - подчеркнул Бушманов.

Адвокат также выразил надежду, что 18 декабря во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста обвиняемых суд учтет результаты экспертиз, а также представление прокуратуры.

5 декабря в ходе заседания суда, на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста братьям Кокориным, нападающему "Краснодара" Павлу Мамаеву и их приятелю Александру Протасовцкому, Барик заявил, что потерпевший Виталий Соловчук был зачинщиком драки у гостиницы "Пекин" и, более того, сам нанес несколько ударов Кокорину-младшему. В этой связи, по словам адвоката, следователю было подано заявление с просьбой проверить действия водителя.

Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев и хулиганстве, Кириллу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Витлий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства.

11 фигурантов были отправлены под арест. Суд продлил им срок заключения под стражей до 8 февраля.