Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырехВ РоссииПопутчик пропавшей пассажирки BlaBlaCar начал давать признательные показанияВ миреАмериканский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"
Спорт

Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэнчьжэне

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку во второй круг турнира в Шэнчьжэне (Китай).

В стартовом раунде соревнования она встречалась с представительницей Швейцарии Тимея Бачински. Результат противостояния – 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Шараповой. Счет по победам в личных встречах стал 4-1 в пользу россиянки.

Во втором круге Шарапова сыграет с китаянкой Синьюй Ван. Ранее российская теннисистка обыграла эту соперницу семь раз при двух поражениях.

Ранее во второй круг турнира в Шэнчьжэне пробились россиянки Евгения Родина, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарева.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: теннис, Мария Шарапова

Новости по теме

Спорт
Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"
Третьим стал еще один россиянин, Александр БольшуновПодробнее
 Российская лыжница Непряева выиграла гонку на 10 км на первом этапе "Тур де Ски"Российская лыжница Непряева выиграла гонку на 10 км на первом этапе "Тур де Ски"
Третьей стала ее соотечественница Анастасия СедоваПодробнее
 Хоккеисты сборной России победили Данию на молодежном ЧМХоккеисты сборной России победили Данию на молодежном ЧМ
Россияне забросили в ворота датчан на 10 шайб меньше чем ранее канадцыПодробнее
 Глава РУСАДА рассказал Путину о возможности отстранения российских спортсменовГлава РУСАДА рассказал Путину о возможности отстранения российских спортсменов
"Мы находимся у края пропасти", - написал он президенту в связи непредоставлением доступа экспертов ВАДА к данным московской лабораторииПодробнее
Артем Дзюба признан футболистом года в РоссииАртем Дзюба признан футболистом года в России
Нападающий "Зенита" и сборной России стал лауреатом по итогам традиционного опроса еженедельника "Футбол"Подробнее
 Антон Шипулин объявил о завершении карьерыАнтон Шипулин объявил о завершении карьеры
29 декабря биатлонист проведет последнюю гонку в своей профессиональной карьереПодробнее
 Россия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат ЕвропыРоссия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат Европы
Евгения Медведева вошла в нее в качестве запаснойПодробнее
 "Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов
В финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырехВ РоссииПопутчик пропавшей пассажирки BlaBlaCar начал давать признательные показанияВ миреАмериканский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"В РоссииВ МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в РоссииВ миреВеликобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базыВ миреКрупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж

Каждый десятый работающий россиянин продлил себе новогодние каникулы

Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэнчьжэне

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырехОстается неизвестной судьба еще 68 жильцов Подробнее

В Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США

Задержание произошло еще 28 декабря Подробнее

В Ингушетии убит потомок почитаемого шейха

Первая очередь трассы "Таврида" в Крыму открылась для автомобилей

Челябинский губернатор доложил Медведеву и Путину о мерах по помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

Власти предоставят жилье жильцам разрушенного в Магнитогорске подъезда

Режим ЧС объявлен в Магнитогорске после обрушения подъезда в жилом доме

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли живыми четырех человек

Это трое взрослых и один ребенок Подробнее

Жильцов дома в Магнитогорске не пустили обратно в квартиры после взрыва газа

Под завалами обрушившегося в Магнитогорске подъезда ищут 79 человек

Число жертв стихии на Филиппинах приблизилось к 70

Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в Магнитогорске

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');