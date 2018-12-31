Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэнчьжэне

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку во второй круг турнира в Шэнчьжэне (Китай).

В стартовом раунде соревнования она встречалась с представительницей Швейцарии Тимея Бачински. Результат противостояния – 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Шараповой. Счет по победам в личных встречах стал 4-1 в пользу россиянки.

Во втором круге Шарапова сыграет с китаянкой Синьюй Ван. Ранее российская теннисистка обыграла эту соперницу семь раз при двух поражениях.

Ранее во второй круг турнира в Шэнчьжэне пробились россиянки Евгения Родина, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарева.