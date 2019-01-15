Колобков оценил шансы сборной России на Олимпиаду-2020

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сборная России должна войти в тройку лучших команд на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил министр спорта Павел Колобков на расширенном заседании Комитета Совета Федераций по социальной политике.

"Команда готовится к Олимпиаде 2020 года согласно плану. Сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших, нет. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи", - сказал министр.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.