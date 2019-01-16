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ОКР призвал отправить Зубкова в отставку с поста главы Федерации бобслея России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитета России (ОКР) попросит исполнить требование Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) - нынешний президент Федерации бобслея России Александр Зубков должен покинуть свой пост, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Со своей стороны будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем (Зубковым - ИФ) полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации для выборов нового руководителя организации", - передает слова Позднякова пресс-служба ОКР в среду.

Поздняков отмечает, что "в соответствии с нашим уставом членство в ОКР может быть прекращено по решению исполкома в связи с совершением действий, нарушающих базовые принципы олимпийского движения, Олимпийской хартии МОК и национального олимпийского комитета".

"Надеюсь, что проблему нам удастся решить совместными усилиями в рабочем порядке, в противном случае может быть подорвана вся деятельность ОКР и взаимодействие с международными спортивными организациями", - сказал президент ОКР.

IBSF в среду сообщила о дисквалификации Зубкова на два года с 19 декабря 2018 года из-за подмены проб в 2014 году. Согласно решению, он не сможет участвовать в соревнованиях, а также занимать административные должности в национальной организации. Также были дисквалифицированы еще трое спортсменов.

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Теги: ОКР, Федерация бобслея России, Александр Зубков

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