Мосгорсуд отказал ОКР в жалобе по делу бобслеиста Зубкова

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение о признании президента Федерации бобслея России Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Решение Мосгорсуда от 21 ноября оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья в пятницу.

Как пояснили в Мосгорсуде, согласно вступившему в силу решению А.Зубков только признан российским судом невиновным в нарушении антидопинговых правил. При этом, отметили в горсуде, вопрос о возвращении Зубкову статуса олимпийского чемпиона ни первой ни апелляционной инстанциями не рассматривался.

Олимпийский комитет России (ОКР) в своей жалобе просил суд отменить вынесенное решение и отказать в иске спортсмена.

21 ноября 2018 года первая инстанция Мосгорсуда частично удовлетворила иск Зубкова о признании неисполнимым в РФ решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил, таким образом, восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

Дисциплинарная комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав две его золотые медали на ОИ в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS поддержал решение об аннулированнии результатов Зубкова в Сочи, но заменил пожизненное отстранение от Игр на пропуск ОИ-2018. Зубков это решение не обжаловал, однако подал жалобу в российский суд.

21 ноября Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в РФ решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в его отношении, таким образом восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

6 декабря Олимпийский комитет России подал жалобу на это решение, объяснив его получением от МОК уведомления "с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры для того, чтобы обеспечить приведение в исполнение решения Спортивного арбитражного суда".

ОКР, в частности, выразил опасения, что решение Мосгорсуда "может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 г. в Токио".