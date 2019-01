Спасатели отчаялись найти аргентинского футболиста, пропавшего после крушения самолета

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Не осталось шансов найти пропавшего после крушения самолета футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Салу, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на спасателей. Игрок направлялся из французского Нанта в столицу Уэльса.

28-летний аргентинский нападающий был единственным пассажиром легкомоторного самолета, который пропал с радаров вечером 21 января в районе Нормандских островов в Ла-Манше.

Представитель поисковой службы констатировал, что, учитывая погодные условия, "даже самый тренированный человек продержался бы всего несколько часов в воде".

Полиция рассматривает несколько вариантов развития событий, в том числе изучая возможность приземления самолета на воду и того, что пилот и единственный пассажир смогли выбраться на надувной плот.

Аргентинские СМИ утверждают, что родственники Салы получили от него голосовое сообщение, в котором он сообщал, что ему страшно, так как "самолет выглядит так, словно скоро развалится".

Эмилиано Сала подписал контракт с "Кардиффом" 19 января 2019 года.

Guernsey Police is working on four possibilities, including that the "aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea" and they "landed on water and made it into the life raft we know was on board".

"Our search area is prioritised on the life raft option," the force said.

Jersey's inshore lifeboat is following up on reports of debris in Bouley Bay, which is in the north of the island, and a French military jet will join the search, which is likely to go on until darkness on Wednesday.

Meanwhile, Cardiff City chairman Mehmet Dalman said there were no plans to rearrange the Bluebirds' next Premier League match against Arsenal at Emirates Stadium on 29 January.