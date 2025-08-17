ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА со счетом 3:1 взяли верх над "Динамо" в московском дерби в рамках пятого тура чемпионата России.

Игра прошла на динамовском стадионе.

ЦСКА все голы забил в первом тайме, отличились Матеуш (13-я минута), Милан Гайич (21), Матвей Кисляк (42).

Автор гола в составе "Динамо" - Денис Макаров (50).

ЦСКА набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На два очка он отстает от московского "Локомотива".

"Динамо" - на 12-м месте, 5 очков.