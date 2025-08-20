Поиск

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе
Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Голкипер бразильского "Флуминенсе" Фабио провел 1391-й матч в карьере, что является новым высшим достижением в мировом профессиональном футболе.

В ночь на среду по московскому времени 44-летний вратарь сыграл полный матч 1/8 финала Южноамериканского кубка против колумбийской команды "Америка Де Кали" (2:0 в пользу "Флуминенсе").

Предыдущий рекорд (1390 матчей) принадлежал бывшему вратарю сборной Англии Питеру Шилтону, завершившему карьеру в 1997 году.

Третье место списке игроков, проведших больше всего встреч, занимает португальский нападающий Криштиану Роналду (1283).

Фабио - трехкратный чемпион Бразилии.

футбол Криштиану Роналду Питер Шилтон Фабио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

Головин вошел в расширенный состав сборной России по футболу

"Краснодар" в большинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC

Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });