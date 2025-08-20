Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Голкипер бразильского "Флуминенсе" Фабио провел 1391-й матч в карьере, что является новым высшим достижением в мировом профессиональном футболе.

В ночь на среду по московскому времени 44-летний вратарь сыграл полный матч 1/8 финала Южноамериканского кубка против колумбийской команды "Америка Де Кали" (2:0 в пользу "Флуминенсе").

Предыдущий рекорд (1390 матчей) принадлежал бывшему вратарю сборной Англии Питеру Шилтону, завершившему карьеру в 1997 году.

Третье место списке игроков, проведших больше всего встреч, занимает португальский нападающий Криштиану Роналду (1283).

Фабио - трехкратный чемпион Бразилии.