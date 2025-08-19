Поиск

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Защитник Илья Самошников стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон

В "Спартак" 27-летний футболист перешел из московского "Локомотива", цвета которого он защищал с 2023 года. В РПЛ Самошников также играл за казанский "Рубин" (2020-2023г).

Всего на счету Самошникова в Российской премьер-лиге 107 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Самым результативным для него получился прошлый сезон: четыре гола и три голевые передачи.

В активе Самошникова четыре матча за сборную России: он провел три игры в отборочном турнире чемпионата мира в 2021 году, а в прошлом году отличился в товарищеской встрече с Сирией.

Спартак Локомотив футбол Илья Самошников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

Головин вошел в расширенный состав сборной России по футболу

"Краснодар" в большинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC

Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2025 увеличен почти на 100 млн рублей

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2025 увеличен почти на 100 млн рублей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });