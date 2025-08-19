Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Защитник Илья Самошников стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон

В "Спартак" 27-летний футболист перешел из московского "Локомотива", цвета которого он защищал с 2023 года. В РПЛ Самошников также играл за казанский "Рубин" (2020-2023г).

Всего на счету Самошникова в Российской премьер-лиге 107 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Самым результативным для него получился прошлый сезон: четыре гола и три голевые передачи.

В активе Самошникова четыре матча за сборную России: он провел три игры в отборочном турнире чемпионата мира в 2021 году, а в прошлом году отличился в товарищеской встрече с Сирией.