Поиск

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Команда Медиалиги "Амкал" из Москвы задействовала в матче Кубка России по футболу экс-баскетболиста НБА Павла Подкользина.

Подкользин вышел в стартовом составе на матч второго раунда Пути регионов Кубка России против "Калуги".

Рост спортсмена – 2 метра 26 сантиметров. В 2017 году он был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны.

В период с 2004 по 2006 год Подкользин был игроком клуба НБА "Даллас Маверикс". В сезоне-2014/15 в составе "Новосибирска" он выиграл Суперлигу и Кубок России.

футбол Даллас Маверикс НБА баскетбол Павел Подкользин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

Головин вошел в расширенный состав сборной России по футболу

"Краснодар" в большинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC

Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });