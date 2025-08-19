Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Команда Медиалиги "Амкал" из Москвы задействовала в матче Кубка России по футболу экс-баскетболиста НБА Павла Подкользина.

Подкользин вышел в стартовом составе на матч второго раунда Пути регионов Кубка России против "Калуги".

Рост спортсмена – 2 метра 26 сантиметров. В 2017 году он был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны.

В период с 2004 по 2006 год Подкользин был игроком клуба НБА "Даллас Маверикс". В сезоне-2014/15 в составе "Новосибирска" он выиграл Суперлигу и Кубок России.