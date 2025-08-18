Поиск

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов поднялся на три строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь он находится на девятом месте – наивысшем среди российских теннисистов. Он обошел Андрея Рублева, который опустился с 11-го на 14-е место. Соответственно, экс-первая ракетка мира Даниил Медведев поднялся с 15-го на 13-е место.

Лидирует в митровом рейтинге по-прежнему Янник Синнер (Италия), компанию в первой тройке ему составляют Карлос Алькарас (Испания) и Александр Зверев (Германия).

