"Краснодар" в большинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Действующий чемпион России по футболу "Краснодар" со счетом 5:1 разгромил "Сочи" в домашнем матче пятого тура чемпионата России.

В составе хозяев голы провели Эдуард Сперцян (49, 62 минуты), Виктор Са (67), Никита Кривцов (72). Кроме того, на 90+3 минуте зафиксирован автогол футболиста "Сочи" Сергея Волкова.

В составе "Сочи" голом в ворота "Краснодара" отметился Антон Зиньковский (65).

Начиная с 47-й минуты, "Сочи" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Марсело Алвес.

"Краснодар" набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. На один балл команда отстает от московского "Локомотива".

"Сочи" - на предпоследнем, 15-м месте: 1 очко.

