Племянник князя Альбера II стал помощником гендиректора ФК "Монако" Васильева

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, объявил о назначении Луи Дюкре в качестве помощника генерального директора ФК россиянина Вадима Васильева.

"Я очень счастлив и горжусь возможностью сотрудничать с Вадимом Васильевым и учиться у лидера, который является эталоном в этой области", - приводятся слова Луи Дюкре на сайте "Монако".

"У Луи есть сильное желание возглавить однажды клуб. Вот почему я решил помочь ему двигаться по этому пути, позволив ему развиваться рядом со мной ближе. Со временем и работой он сможет совершенствовать свои знания о мире футбола, особенно в области спорта", - сказал, в свою очередь, Вадим Васильев.

Луи Дюкре является членом княжеской семьи Монако, он – племянник князя Альбера II.

Владельцем "Монако" является россиянин Дмитрий Рыболовлев, в составе команды играет полузащитник сборной России Александр Головин, на прошлой неделе забивший за нее два гола в двух матчах.