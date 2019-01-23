Международный паралимпийский комитет сообщит о статусе ПКР 8 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России получит информацию о своем возможном восстановлении от Международного паралимпийского комитета (МПК) 8 февраля, сказал председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"По сообщению исполнительного директора МПК Майка Петерса, МПК предоставит официальную информацию о статусе Паралимпийского комитета России в МПК 8 февраля 2019 года", - сказал Рожков журналистам в среду.

Ранее в декабре 2018 года в ПКР сообщали, что комитет выплатил всю сумму компенсаций Международному паралимпийскому комитету для восстановления статуса - 257,5 тыс. евро.

Членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов доклада профессора Ричарда Макларена.