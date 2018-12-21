ПКР полностью выплатил компенсацию Международному паралимпийскому комитету

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) выплатил всю сумму компенсаций Международному паралимпийскому комитету(МПК), сообщили в ПКР.

"Все компенсации выплачены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПКР в пятницу.

ПКР для восстановления необходимо было выполнить $2,76 млн компенсации и предоставить доступ к допинг-пробам в московской лаборатории.

Вместе с тем, в ПКР говорят, что пока дата заседания исполкома МПК по вопросу восстановления российской организации не назначена, но очевидно, этого стоит ждать в следующем году.

Российские паралимпийцы не смогли принять участия в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних играх в Пхёнчхане в 2018 году выступали в неполном составе в нейтральном статусе.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов доклада профессора Ричарда Макларена.