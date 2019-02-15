"Барселона" продлила контракт с главным тренером Вальверде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ФК "Барселона" достиг соглашения о продлении контракта с главным тренером команды Эрнесто Вальверде, сообщается на сайте испанского клуба.

Новый контракт рассчитан на сезон-2019/20 с опцией возможного продления на сезон-2020/21.

Испанец Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону" в мае 2017 года и выиграл с ней по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В общей сложности "Барселона" провела под его руководством 96 официальных матчей, выиграв из них 65. 22 встречи с участием "Барселоны" завершились вничью, в девяти матчах каталонский клуб потерпел поражение. Соотношение забитых им пропущенных мячей – 233:78. Команда забивала в 37 матчах подряд. Чаще всего радовал главного тренера голами Лионель Месси – 74 раза. В тройку самых результативных игроков в эпоху Вальверде входят также Луис Суарес (47 голов) и Фелипе Коутиньо (18).