Спорт

Немка Херрманн выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в США

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 11-й

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн стала победительницей гонки преследования (10 км) прошедшей в американском Солт-Лейк-Сити в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

По итогам прошедшего ранее спринта она стартовала седьмой и пересекла финишную черту через 28 минут 3,4 секунды после начала гонки. На ее счету – два неточных выстрела.

Второе место заняла ее соотечественница Францеска Хильдебранд, отставшая от победительницы на 4,2 секунды с одним промахом.

Третье место заняла представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен с отставанием от первого места на 16,5 секунды (3 промаха).

Победительница спринта норвежка Марте Рёйселанд финишировала четвертой. Она промахнулась четыре раза и отстала от победительницы на 27 секунд.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 11-я (стартовала 20-й). Ни разу не промахнувшись, она отстала от первого места на 1 минуту 28,8 секунды.

Остальные российские биатлонистки принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 15 (14-й номер старта).Маргарита Васильева (2 промаха), 49 (44) Лейсан Бикташева (4).

Теги: биатлон

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