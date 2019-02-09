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Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

Россиянки стали 10-ми

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Германии по биатлону стала победительницей женской эстафеты 4х6 км в канадском Кэнморе.

Немецкая команда преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 16,3 секунды. Она промахнулась 12 раз и заработала один штрафной круг.

Второе место заняла сборная Норвегии (7 промахов+2 штрафных круга), уступившая победителям 30,2 секунды. Третьей с отставанием в 41,6 секунды стала Франция (12 промахов)

Сборная России, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева, промахнулась 16 раз с одним штрафным кругом. Она финишировала 10-й.

Теги: биатлон

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