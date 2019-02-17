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Француз Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в США

Россиянин Александр Логинов финишировал седьмым

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем гонки преследования (12,5 км), прошедшей в американском Солт-Лейк-Сити в рамках очередного этапа Кубка мира.

По итогам прошедшего ранее спринта он стартовал шестым, но, не допустив ни одного неточного выстрела, финишировал первым спустя 30 минут 55,8 секунды после начала гонки.

Вторым стал победитель спринта норвежец Ветле Шоста Кристиансен, не удержавший лидерство из-за единственного промаха. Отставание от победителя составило 25,9 секунды.

Третьим финишировал бронзовый призер спринта француз Симон Детье, на счету которого три промаха. От своего соотечественника-победителя он отстал на 47,3 секунды с тремя промахами.

Россиянин Александр Логинов, стартовавший под 28-м номером, тоже промахнулся трижды, но смог обойти два десятка спортсменов и финишировать седьмым. Его отставание от победителя – 2 минуты 16,5 секунды.

Остальные представители российского биатлона, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 32 (24-й номер старта).Александр Поварницын (5 промахов), 45 (48).Эдуард Латыпов (6), 47 (55).Юрий Шопин (6).

Теги: биатлон

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