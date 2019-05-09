"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов

В финале он сыграет с другим представителем Англии, "Ливерпулем"

Лукас Моура Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Лондонский "Тоттенхэм" со счетом 3:2 победил в Голландии местный "Аякс" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По ходу встречи английская команда уступала с разницей в два гола, но смогла отыграться, а на шестой минуте компенсированного ко второму тайму времени забить победный мяч.

Эмоции после финального свистка

На пятой минуте "Аякс" вышел вперед благодаря голу Матейса де Лигта. Спустя 30 минут и Хаким Зиеш укрепил преимущество голландского клуба.

2:0 к перерыву - казалось, более чем комфортное преимущество, если честь, что сопернику за оставшуюся половину игры необходимо было забивать как минимум трижды (и при этом не пропускать).

И во втором тайме "Тоттенхэм" смог забить три мяча, автором каждого из этих голов стал Лукас Моура – на 55, 59 и 90+6 минутах. После этого игроки "Аякса" чуть ли не в полном составе рухнули от досады на газон, тогда как футболисты "Тоттенхэма", будучи вне себя от счастья, бросились поздравлять друг друга с успехом.

Didn't think I'd live to see Tottenham play the Champions League final.#AJATOT pic.twitter.com/I92r52zbV2 — Usman (@usmaannkhan) May 8, 2019

Между тем, несмотря на уже прошедшие пять добавленных минут (при том, что решающий гол состоялся на шестой), судья позволил командам поиграть еще, однако завал "Аякса" к успеху не привел. С другой стороны, голландский клуб имел шансы развить свой успех еще при победном для себя счете, а также при счете 2:2, но голевые моменты не использовал. Как правило, эти моменты создавались в контратаках.

Но и развязка в пользу "Тоттенхэма" могла наступить еще в основное время матча: голкипер "Аякса" Андре Онана вытаскивал мячи после ударов в упор с близкого расстояния. Сам Онана на исходе компенсированного времени получил желтую карточку за затяжку времени. Он все же ввел мяч в игру от своих ворот, после чего соперник перехватил мяч и начал атаку, ставшую голевой.

Нет слов

Первый матч, прошедший ранее в Англии, завершился победой "Аякса" со счетом 1:0. В финал вышел "Тоттенхэм" за счет лучшего показателя по голам на выезде. "Тоттенхэм" стал финалистом Лиги чемпионов впервые в истории.

В финале "Тоттенхэм" сыграет с английским "Ливерпулем", который в полуфинале по сумме двух встреч одолел испанскую "Барселону". Матч пройдет 1 июня в Мадриде.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча "Аякс" - "Тоттенхэм".