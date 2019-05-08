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"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн

В Амстердаме определится соперник "Ливерпуля" по финалу Лиги чемпионов

"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн
Игровой эпизод первого матча этих команд в Лондоне
Фото: Reuters

Результат первой встречи - 1:0 в пользу "Аякса"

Состав "Тоттенхэма":

Стартовый состав "Аякса":

В первом матче, в Лондоне, победил "Аякс" - 1:0. Надо полагать, он является фаворитом в борьбе за выход в финал. Но как себя чувствуют те (так-то я - неплохо), кто считал безусловным фаворитом "Барселону" в паре с "Ливерпулем" после победы испанцев со счетом 3:0? Ответная игра завершилась более крупной победой "Ливерпуля" - 4:0!!

Игра пройдет сегодня в Амстердаме и стартует в 22:00 по московскому времени. Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэмом"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

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