"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн

В первом матче, в Лондоне, победил "Аякс" - 1:0. Надо полагать, он является фаворитом в борьбе за выход в финал. Но как себя чувствуют те (так-то я - неплохо), кто считал безусловным фаворитом "Барселону" в паре с "Ливерпулем" после победы испанцев со счетом 3:0? Ответная игра завершилась более крупной победой "Ливерпуля" - 4:0!!