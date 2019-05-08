"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн
В Амстердаме определится соперник "Ливерпуля" по финалу Лиги чемпионов
Результат первой встречи - 1:0 в пользу "Аякса"
Состав "Тоттенхэма":
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele, Lucas, Son @WilliamHill odds (18+) https://t.co/O9QLjLkDsF #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/UPlbX4XoZ7— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 8, 2019
Стартовый состав "Аякса":
SQUAAAD! ⁰⁰#UCL #ajatot pic.twitter.com/TCIvr50tYD— AFC Ajax (@AFCAjax) May 8, 2019
В первом матче, в Лондоне, победил "Аякс" - 1:0. Надо полагать, он является фаворитом в борьбе за выход в финал. Но как себя чувствуют те (так-то я - неплохо), кто считал безусловным фаворитом "Барселону" в паре с "Ливерпулем" после победы испанцев со счетом 3:0? Ответная игра завершилась более крупной победой "Ливерпуля" - 4:0!!
Игра пройдет сегодня в Амстердаме и стартует в 22:00 по московскому времени. Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэмом"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!