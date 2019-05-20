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ФК "Краснодар" подписал бразильского полузащитника Кайо

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Состав "Краснодара" пополнил бразильский опорный полузащитник Кайо из португальского клуба "Санта-Клара", сообщает пресс-служба российской команды в понедельник.

Отмечается, что с 24-летним футболистом подписан долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

К своей новой команде хавбек присоединится в июне, когда "черно-зеленые" дадут старт подготовке к новому сезону.

Ранее Кайо выступал за бразильский клуб "Ферровариа" (с 2015 по 2017 годы), откуда перешел в португальскую "Санта-Клару".

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