ФК "Краснодар" подписал бразильского полузащитника Кайо

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Состав "Краснодара" пополнил бразильский опорный полузащитник Кайо из португальского клуба "Санта-Клара", сообщает пресс-служба российской команды в понедельник.

Отмечается, что с 24-летним футболистом подписан долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

К своей новой команде хавбек присоединится в июне, когда "черно-зеленые" дадут старт подготовке к новому сезону.

Ранее Кайо выступал за бразильский клуб "Ферровариа" (с 2015 по 2017 годы), откуда перешел в португальскую "Санта-Клару".