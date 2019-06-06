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Клубы согласились расширить Российскую премьер-лигу до 18 команд

Клубы согласились расширить Российскую премьер-лигу до 18 команд
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Общее собрание руководителей клубов Российской премьер-лиги большинством голосов его участников поддержало идею расширения РПЛ с 16 до 18 клубов, заявил журналистам генеральный директор московского ФК ЦСКА Роман Бабаев.

"Большинство высказалось за увеличение команд до 18. Но мы должны быть уверенны, что команды, которые войдут, будут соответствовать всем требованиям лиги", - сказал Бабаев.

Он подчеркнул, что эти клубы "должны дать гарантии".

Общее собрание руководителей клубов РПЛ состоялось в четверг в Москве.

Ранее сообщалось о намерении увеличить число участников премьер-лиги с сезона-2020/21. В настоящее время главный дивизион отечественного футбола состоит из 16 клубов.

футбол

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