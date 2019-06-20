Поиск

"Манчестер Сити" продлил контракт с экс-игроком "Уфы" Зинченко

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU -Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" объявил о подписании нового соглашения с полузащитником сборной Украины Александром Зинченко, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

Контракт рассчитан на пять лет - до лета 2024 года.

В сезоне-2018/19 Зинченко сыграл в 29 матчах и забил один мяч.

22-летний Зинченко присоединился к "Сити" из российского клуба "Уфа" летом 2016 года. После подписания контракта футболист был отдан в аренду в голландский ПСВ, где провел сезон.

В составе "Манчестер Сити" Зинченко стал двукратным чемпионом Англии.

футбол Манчестер Сити

Новости по теме

Новости

Сборная Аргентины стала аутсайдером на Кубке Америки по футболу

Сборная Аргентины стала аутсайдером на Кубке Америки по футболу

Кучеров стал самым ценным игроком сезона в НХЛ

Кучеров стал самым ценным игроком сезона в НХЛ

ПСЖ установил цену 300 млн евро за трансфер Неймара

ПСЖ установил цену 300 млн евро за трансфер Неймара

Федун в 2023 году передаст "Спартак" болельщикам

Федун в 2023 году передаст "Спартак" болельщикам

Вслед за Глушаковым из "Спартака" ушел Комбаров

Вслед за Глушаковым из "Спартака" ушел Комбаров

ФК ЦСКА выкупил у "Эвертона" трансфер полузащитника Влашича

Денис Глушаков покинул "Спартак"

Денис Глушаков покинул "Спартак"

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Мишеля Платини освободили из-под стражи

Мишеля Платини освободили из-под стражи

Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы

Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');