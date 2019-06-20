"Манчестер Сити" продлил контракт с экс-игроком "Уфы" Зинченко

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU -Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" объявил о подписании нового соглашения с полузащитником сборной Украины Александром Зинченко, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

Контракт рассчитан на пять лет - до лета 2024 года.

В сезоне-2018/19 Зинченко сыграл в 29 матчах и забил один мяч.

22-летний Зинченко присоединился к "Сити" из российского клуба "Уфа" летом 2016 года. После подписания контракта футболист был отдан в аренду в голландский ПСВ, где провел сезон.

В составе "Манчестер Сити" Зинченко стал двукратным чемпионом Англии.