Завершивший карьеру Чех стал директором в "Челси"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Лондонский "Челси" назначил на должность технического директора бывшего вратаря футбольного клуба Петера Чеха, сообщает пресс-служба ФК в пятницу.

"Петр Чех стал нашим новым техническим директором", - говорится в сообщении.

"Я с нетерпением жду нового вызова и надеюсь, что смогу использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще большего успеха в будущем", - написал Чех в твиттере.

37-летний Чех завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2018/19. С 2015 года он выступал за лондонский "Арсенал", с которым стал двукратным обладателем Суперкубка Англии и один раз побеждал в Кубке Англии. В мае "Арсенал" уступил "Челси" в финале Лиги Европы УЕФА.

Ранее он играл в составе чешских клубов "Хмел" (1999 - 2001 годы) и "Спарта" (2001 - 2002), а также за французский "Ренн" (2002 - 2004) и английский "Челси" (2004 - 2015). С "Челси" связана основная часть его карьеры: в лондонском клубе он по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Англии, три раза - Кубок английской лиги, два раза - Суперкубок Англии, по разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы.

С 2002 по 2016 год вратарь защищал цвета сборной Чехии, в составе которой в 2004 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.