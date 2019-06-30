Россия заработала 109 медалей на Европейских играх

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спортсмены сборной России заработали 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые медали на завершившихся в Минске Европейских играх.

Российская команда выиграла общий зачет как по числу наград высшего достоинства, так и по общему (109) количеству медалей.

Второе место заняла Белоруссия (24 золотые, 16 серебряных, 29 бронзовых), третье – Украина (16, 17, 18).

В пятерку лучших также вошли Италия (13, 15, 13) и Нидерланды (9, 13, 7).

II Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них приняли участие около 3,6 тыс. спортсменов.