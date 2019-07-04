Поиск

Лэмпард возглавил "Челси"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Экс-футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером лондонской команды, сообщил официальный сайт клуба.

"Один из величайших игроков в нашей истории за свою долгую и прославленную карьеру, Лэмпард возвращается на "Стэмфорд Бридж", подписав трехлетний контракт", - говорится в сообщении.

СпортЛэмпарду разрешили вести переговоры с "Челси"Читать подробнее

В прошлом сезоне Лэмпард руководил "Дерби Каунти", с которым пробился в финал плей-офф Чемпионшипа, где уступил "Астон Вилле" путевку в премьер-лигу.

Игровую карьеру Лэмпард начал в "Вест Хэме", выступал на правах аренды в "Суонси", но основная часть его карьеры связана с "Челси". Цвета этой команды он защищал с 2001 по 2014 годы, став в ее составе трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии. По два раза он выигрывал с "Челси" Кубок Футбольной лиги и Суперкубок Англии, по разу - Лигу чемпионов УЕФА и Кубок УЕФА. Всего за "Челси" он провел свыше 400 матчей.

В сезоне-2014/15 Лэмпард выступал за "Манчестер Сити", откуда вскоре перешел в "Нью-Йорк Сити" (США), который и стал последним клубом в его карьере.

За сборную Англии он сыграл в более чем 100 матчах.

футбол ФК Челси

Новости

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Первая ракетка России Хачанов вышел в третий круг "Уимблдона"

Андрей Аршавин вновь развелся

Медведев вышел в третий круг "Уимблдона"

Медведев вышел в третий круг "Уимблдона"

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Бразилия - Аргентина. Онлайн

Бразилия - Аргентина. Онлайн

Шарапова снялась с "Уимблдона" при счете 0:5 в третьем сете

Шарапова снялась с "Уимблдона" при счете 0:5 в третьем сете
Допинг в российском спорте

ВАДА выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов

ВАДА выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов

Рублев вышел во второй круг "Уимблдона"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');