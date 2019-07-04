Лэмпард возглавил "Челси"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Экс-футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером лондонской команды, сообщил официальный сайт клуба.

"Один из величайших игроков в нашей истории за свою долгую и прославленную карьеру, Лэмпард возвращается на "Стэмфорд Бридж", подписав трехлетний контракт", - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Лэмпард руководил "Дерби Каунти", с которым пробился в финал плей-офф Чемпионшипа, где уступил "Астон Вилле" путевку в премьер-лигу.

Игровую карьеру Лэмпард начал в "Вест Хэме", выступал на правах аренды в "Суонси", но основная часть его карьеры связана с "Челси". Цвета этой команды он защищал с 2001 по 2014 годы, став в ее составе трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии. По два раза он выигрывал с "Челси" Кубок Футбольной лиги и Суперкубок Англии, по разу - Лигу чемпионов УЕФА и Кубок УЕФА. Всего за "Челси" он провел свыше 400 матчей.

В сезоне-2014/15 Лэмпард выступал за "Манчестер Сити", откуда вскоре перешел в "Нью-Йорк Сити" (США), который и стал последним клубом в его карьере.

За сборную Англии он сыграл в более чем 100 матчах.